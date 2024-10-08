Çerçioğlu: İyi hal indirimi kaldırılmalı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin komisyonlara sevk edildiği toplantıda, kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla karikatür yarışması düzenlenmesine ilişkin gündem maddesi öne çıktı.

Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Çerçioğlu, son günlerde kadın cinayetlerinde yaşanan artışa işaret ederek, “Kadına şiddet konulu karikatür yarışması düzenlemeye karar verdik. Dikkatleri buraya çekmek istedik. İstanbul Sözleşmesi geliyor aklıma. İyi hal indirimi mutlaka kaldırılmalı. Parlamentoya büyük iş düşüyor. Düzgün kravat taktı, takım elbise giydi, önünü ilikledi diye hafifletilmemeli bu iş. Bu işin siyasi partisi olmaz. Hepimizin annesi, kız kardeşi, eşi var. Daha güvenli olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.