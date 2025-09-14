Çerçioğlu katılamadı, toplantı gergin geçti

HABER MERKEZİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, CHP ve AKP’li üyeler arasındaki tartışmalar nedeniyle ertelendi.

CHP’nin oylarıyla seçildikten sonra AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise ilk meclis toplantısına katılmadı.

Önceki gün saat 18.00’de yapılan toplantıya meclis üyeleri tam katılım sağladı. Ancak CHP’li üyeler, salonda yer kalmadığı gerekçesiyle AKP’liler tarafından içeri alınmak istenmedi. CHP’lilerin tepkisi üzerine üyeler salona girdi.

Çerçioğlu’nun katılmadığı oturuma, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin başkanlık etti. Salonda CHP ve AKP’li üyeler arasında karşılıklı sloganlarla başlayan gerginlik, bir meclis üyesinin Mersin’e kalem fırlatmasıyla büyüdü. Mersin, çıkan tartışma nedeniyle toplantıyı 16 Eylül saat 18.00’e erteledi.