Çerçioğlu, Mehmet Ağar'ı cezaevinde ziyaret etmiş: 'AKP'ye geçişe Ağar aracılık etti’ iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın aracılık ettiği öne sürüldü.

19 Ağustos’ta Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, “Çerçioğlu’nun aracısı Mehmet Ağar çıktı” başlıklı yazısı kaleme aldı.

Aydın Şafak Gazetesi’nden Yaşar Yıldırım’ın haberlerini aktaran Uğuroğlu, Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişinde aracılık yapan Mehmet Ağar olduğunu öne sürdü.

Söz konusu iddiaya göre 2011 yılında Aydın’ın Yenipazar ilçe cezaevinde bulunan Mehmet Ağar’ın ailesine Aydın’da ev tutabilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını Özlem Çerçioğlu üstlendi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında ‘her taraftan sıkışan’ Özlem Çerçioğlu’nun Mehmet Ağar ile iletişime geçtiği, Ağar’ın da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı olduğu öne sürüldü.

AĞAR: ÇERÇİOĞLU İKİ KEZ BENİ ZİYARET ETTİ

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Mehmet Ağar, aracılık iddialarını reddetti.

Ağar, Özlem Çerçioğlu’nun biri tek başına diğeri de eşiyle birlikte olmak üzere kendisini cezaevindeyken iki kere ziyaret ettiğini söyledi.

Ağar, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç alakası yok tam hayal mahsulü. Özlem Hanım’ın cezaevi ziyareti hariç geri kalan her şey tümüyle yalan. Ayrıca bir kere kendisi bir kere de eşiyle beni ziyaret etti. Biz köşemizde siyaset dışında duruyoruz.”

“AĞAR’IN AİLESİNE EV TUTULMASINI ÇERÇİOĞLU KARŞILADI”

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’nun köşesinde aktardığı Aydın Şafak Gazetesi’nin haberi özetle şöyle:

“AK Parti’ye geçişi sırasında, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde’ ifadesini kullanan Özlem Çerçioğlu’nun aslında İçişleri ve Adalet eski Bakanlarından Mehmet Ağar’ın himayesinde olduğu hem halk arasında bilinen hem haberlere konu olmuş bir husustu. Mehmet Ağar ile Özlem Çerçioğlu arasındaki yakın ilişki, Ağar’ın Yenipazar Cezaevi’nde yattığı dönemde oluşmuştu. Ağar’ın ailesine Aydın’da kalabilmeleri için ev tutulmasından diğer tüm ihtiyaçlarına kadar Çerçioğlu tarafından karşılanmıştı.

“ÇERÇİOĞLU’NUN SOLUĞU AĞAR’IN YANINDA ALDIĞI KAYDEDİLİYOR”

Mehmet Ağar ile uzun yıllar öncesi kurulan bu ilişki daha sonra iyice adeta aile bağlarına dönmüştü. Savcılıkta bulunan çok sayıda on milyarlarca liralık yolsuzluk dosyası, kapattık dedikleri ‘Barka – Bilginay’ dosyasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haberi olması ve ifadelerin alınmaya başlanmasıyla birlikte her taraftan sıkışan Özlem Çerçioğlu’nun, soluğu Mehmet Ağar’ın yanında aldığı kaydediliyor. Derin kulislerden edinilen istihbarata dayalı bilgilere göre, Mehmet Ağar ile Bodrum Yalıkavak’da yatta buluştuğu öne sürülen Özlem Çerçioğlu, durumun vahametini Ağar’a iletti. Yıllardır gerçek hamisi olan Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile irtibata geçerek, kabulün yapılmasına aracı oldu.”