Ceren Damar davası ile tepki çekmişti: Avukat Vahit Bıçak’a yeniden 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ceren Damar Şenel’i, üniversitede öldüren Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’a yeniden 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da fakültedeki odasında, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet adlı erkek tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak ise bu dava kapsamında yaptığı savunmada, öldürülen Ceren Damar Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.

Bıçak, bu nedenle kendisine sosyal medyada tepki gösteren İsmail Çolak hakkında şikâyette bulundu. Çolak için Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. Avukat Bıçak da bu iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı.

KARARI AYM’YE TAŞIMIŞTI

Bu kez İsmail Çolak’ın şikâyeti üzerine avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunda dava açıldı. Ankara Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, avukat Vahit Bıçak’ın İsmail Çolak’ın kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açık paylaştığı belirtildi. Mahkeme, sanık Vahit Bıçak’a 2 yıl hapis cezası verdi. Cezayı 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya düşüren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ancak Bıçak bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. AYM, “Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Ankara Gölbaşı 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yaptı.

MAHKEME: "KARARDA BİR HATA YOK"

Mahkeme, 18 Aralık 2025’te, daha önce verdiği kararda bir hata bulunmadığını vurgulayarak Vahit Bıçak’a verdiği 1 yıl 8 aylık cezayı onayladı.