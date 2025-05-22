Ceren Kaçar’ın ilk solo EP’si “Geçen” 23 Mayıs’ta yayınlanacak
Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Ceren Kaçar, uzun yıllardır solisti olduğu Seyyah grubundaki üretimlerinin ardından ilk solo EP’si "Geçen" ile dinleyicilerle buluşuyor.
23 Mayıs 2025’te tüm dijital platformlarda yayınlanacak EP, geçmişin seslerini bugünün tınılarıyla buluşturuyor.
“Geçen”, dört parçalık içten ve zamansız bir repertuar sunuyor. Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan tangolar, fokstrotlar ve türküler; geleneksel çalgılar ve modern enstrümanların caz ve indie-pop dokunuşlarıyla yeniden hayat buluyor.
Geçmişten EP’de yer alan parçalar:
Sen Nazlı Bir Çiçeksin (Şefik Gürmeriç)
Yaylı tanbur: Cenk Erdoğan | Çello: Toby Kuhn & Ozan Demir
Aranje: Toby Kuhn & Ozan Demir
Sensiz Kaldığım Geceler (Fehmi Ege)
Kemençe: Derya Türkan | Tanbur: Deniz Şahin | Gitar: Ozan Demir
Yaylılar: Istanbul Strings | Aranje: Ozan Demir
Geçen Ateşli Geceler (Muhlis Sebahattin Ezgi “Çaresaz Opereti”)
Gitar: Ozan Demir | Perdesiz gitar: Cenk Erdoğan | Yaylılar: Istanbul Strings
Aranje: Ozan Demir
Yüce Dağ Başında (Saadettin Kaynak)
Kemençe: Derya Türkan | Cümbüş: Salih Korkut Peker | Davul: Ediz Hafızoğlu
Perdesiz bas: Hakan Gürbüz | Piyano & gitar: Ozan Demir | Aranje: Ozan Demir