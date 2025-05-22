Ceren Kaçar’ın ilk solo EP’si “Geçen” 23 Mayıs’ta yayınlanacak



Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Ceren Kaçar, uzun yıllardır solisti olduğu Seyyah grubundaki üretimlerinin ardından ilk solo EP’si "Geçen" ile dinleyicilerle buluşuyor.

23 Mayıs 2025’te tüm dijital platformlarda yayınlanacak EP, geçmişin seslerini bugünün tınılarıyla buluşturuyor.

“Geçen”, dört parçalık içten ve zamansız bir repertuar sunuyor. Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan tangolar, fokstrotlar ve türküler; geleneksel çalgılar ve modern enstrümanların caz ve indie-pop dokunuşlarıyla yeniden hayat buluyor.

Geçmişten EP’de yer alan parçalar:

Sen Nazlı Bir Çiçeksin (Şefik Gürmeriç)

Yaylı tanbur: Cenk Erdoğan | Çello: Toby Kuhn & Ozan Demir

Aranje: Toby Kuhn & Ozan Demir

Sensiz Kaldığım Geceler (Fehmi Ege)

Kemençe: Derya Türkan | Tanbur: Deniz Şahin | Gitar: Ozan Demir

Yaylılar: Istanbul Strings | Aranje: Ozan Demir

Geçen Ateşli Geceler (Muhlis Sebahattin Ezgi “Çaresaz Opereti”)

Gitar: Ozan Demir | Perdesiz gitar: Cenk Erdoğan | Yaylılar: Istanbul Strings

Aranje: Ozan Demir

Yüce Dağ Başında (Saadettin Kaynak)

Kemençe: Derya Türkan | Cümbüş: Salih Korkut Peker | Davul: Ediz Hafızoğlu

Perdesiz bas: Hakan Gürbüz | Piyano & gitar: Ozan Demir | Aranje: Ozan Demir