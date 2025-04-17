Ceren Önder Kandemir'den babasıyla ilgili yeni mesaj: 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saatlik bir ameliyat geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Babasının durumunun stabil olduğunu ve yüksek hayati riskinin devam ettiğini belirten Ceren Önder Kandemir, "'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil" ifadelerini kullandı.

Ceren Önder Kandemir'in paylaşımı şu şekilde:

"Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi. Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."