‘Çerez parasını’ ödemiyormuş

Assa Teknoloji şirketinin sahibi Şahin Ünsever, işçilerin maaşlarını iki aydır ödemediğini kabul etti. İşçilere düşük ücret ödediğini itiraf eden Ünsever, “Bunların üç beş kuruş maaşına muhtaç olacak değiliz” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Çalışanlarına iki aydır maaş ödemediği ortaya çıkan Almanya merkezli Assa Teknoloji şirketinin sahibi Şahin Ünsever, işçilere ödeme yapmadığını kabul etti. İşçilere düşük ücret ödediğini de itiraf eden Ünsever, şirketin düzenli olarak işten çıkarım yaptığını reddederken; işten çıkarılan bir çalışan maaşların ödenmediği iki aylık süreçte 8 kişinin işten çıkarıldığını öne sürdü.

İşçilerin bir kısmına maaş ödemesinde bulunmadığını kabul eden Ünsever, “Ben dolandırıldım” dedi. Şirketin yazılım bölümünün home office (evden çalışma) çalıştığını söyleyen Ünsever, “Bana proje teslim etmemiş ben neden maaş ödeyeyim ki? Tüm çalışanlara maaş ödenmediği doğru değil” ifadelerini kullandı. Ünsever’e “Çalışanların yalnızca bir kısmına mı maaş ödemediniz?” diye sorduğumuzda “Evet, sadece bir kısmına ödenmedi” dedi. Ünsever şöyle konuştu: “Ben teknik müdürün bana verdiği raporlar doğrultusunda ödeme yapıyorum. Teknik müdür bana ‘Şubatın 15’inde proje teslim edilmezse tüm ekibe maaş vermeyeceksiniz’ dedi. Bunlar bana bir hizmet vermediyse, elindeki projeyi bitirmediyse ben neden para ödeyeyim? İşi yapmış olanlara düzenli ödeme yaptık. Eğer kendilerini haklı görüyorlarsa hukuki yol da açıktır.”

ÜÇ BEŞ KURUŞ MAAŞLARINA KALMADIK

Maaş yatırmamakta haklı olduğunu savunan Ünsever, “Mesela 8 ay çalışmış diyelim. 6 ay maaş yatmış 2 ay yatmamış. Bunda bir gariplik yok mu?” diyerek ödenmeyen maaşlardan çalışanları sorumlu tuttu. Ünsever, aynı zamanda “Bunların üç beş kuruş maaşına muhtaç olacak değiliz, siz bizi araştırdınız mı? Bizim 35 trilyonluk ihracatımız var 2022’de” ifadelerini kullandı. İşe alım sırasında işçilerle proje üzerinden değil, aylık olarak anlaştıklarını da ifade eden Ünsever maaşını alamayan işçilerin değil, kendisinin haklı olduğunu savundu. Ünsever, “İyi niyeti suistimal var, proje teslim edilmemiş, bir sürü zararım var, onlar hâlâ maaşım da maaşım” dedi.

2 AYDA 8 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Ünsever, hakkındaki bir diğer iddia olan düzenli aralıklarla işten çıkarma yaptığı iddiasını yalanlarken şirketin dün 3 işçiyi daha işten çıkardığı iddia edildi. İşçiler, maaşların ödenmediği mart ve nisan aylarında toplam 8 işçinin işten çıkarıldığını söylüyorlar. İşten çıkarılan bir işçi, “Mart ve nisan aylarında 8 arkadaşımız işten çıkarıldı. Zaten toplamda 20 kişi çalışıyordu. İki ayda neredeyse yarısını çıkardılar. Müdürle yaptıkları anlaşmaların acısını bizden çıkarıyorlar” dedi. İki aylık maaşını alamayan işçi, “İşçilerin maaşları çerez parası” diyen Ünsever’e, geçinebilmek için o maaşa ihtiyaç duyduklarını hatırlattı.

İşçi, şu ifadeleri kullandı: “Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan arkadaşlarımız var. Bir de bizim maaşlarımızla çerez parası diye dalga geçiyor. Hiç utanması kalmamış. Çerez parası dediği maaşlarımızla biz kiramızı, faturamızı, borçlarımızı ödüyoruz. Çerez parası madem, maaşlarımızı versin bir an önce.”