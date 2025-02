Ceritoğlu Sengel’den fırın ve öğrenci otobüsü müjdesi

Efes Selçuk Belediye Meclisi Şubat Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda yapıldı. Kent gündemine ve belediye çalışmalarına ilişkin açıklamalar yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Çok zor zamanlara rağmen biz üretmeye devam ediyoruz. Fırınımızı yapıyoruz, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisini açıyoruz. Efes Selçuk’a gerçek anlamda Halk Ekmek büfelerini kazandırmak için Belevi’de fırınımızı açıyoruz” dedi.

Çarşıda devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ceritoğlu Sengel, “Altyapı kurumları çalışmalarına devam ediyorlar. Buna ilişkin olarak üst yapıyı da Efes Selçuk Belediyesi yapacak. Üst kaplamaya ilişkin ihale yapılamadığına dair söylentiler duyuyoruz. Bizim ihalemiz ocak ayı içerisinde yapıldı. 3 Şubat itibariyle de sözleşmemiz yapıldı. Hiç kimse merak etmesin. 15- 20 Şubat gibi altyapı kurumlarının işleri bittikten sonra da müteahhitlerimiz işin içerisine girerek işlemlere başlayacak. Takvimimiz olabildiğince, olması gerektiği şekilde bilfiil ifa ediliyor. Çalışmalar her şeye rağmen, her türlü yokluğa, her türlü engellemeye rağmen olması gereken rutinde ilerliyor. Son olarak esnafımızla yaptığımız toplantıda da çarşımızın üst yapısında meydana gelecek değişiklikleri de tartıştık. Çarşı esnafına ve çarşı sakinlerine sorduk. Esnafımızın söylediklerinden çıkan esaslara göre yol almaya karar verdik. Yakın bir zamanda Cengiz Topel ve Siegburg Caddesi’nde tutmamış olan Arap Yaseminlerini de Ahmet Ferahlı Parkı’na taşıyacağız. Bu karar da halkla ve teknik destekle verdiğimiz bir karardır” diye konuştu.

12 Aralık’ta Selçuk Kent Konseyi tarafından yapılan Yoksulluk ve Kent Hakkı Çalıştayının sosyal konutlar ile ilgili anket sonuçları hakkında bilgi veren Ceritoğlu Sengel, sosyal konutlarla ilgili yeni bir değerlendirme sürecine gidileceğini belirtti.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda sosyal konutların işlevine uygun bir şekilde kullanılması için kent konseyi ve muhtarların öncülüğünde kurulacak bir komisyonun Sosyal Konutlarda ikamet edecek vatandaşların seçimi için karar vereceğini belirten Ceritoğlu Sengel, “Ekonomik durumu kötü olanlarla, ihtiyacı olanlarla ilgili herhangi bir durumumuz söz konusu olmayacak. Biz kimseyi mağdur etmeyiz ama adil bir düzeni oluşturmak için doğruyu bulduğumuz zaman da devam etmemiz gerekiyor. Karar Filiz Ceritoğlu Sengel’in kararı değil, karar Selçuk Belediyesi idaresinin kararı değil karar Efes Selçuk halkının kararıdır. Bu yüzden Kent Konseyi tarafından yapılmış olan çalıştayları önemsiyoruz” dedi.