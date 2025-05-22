Çerkes kültürü yok olmak üzere

Haber Merkezi

Yurtsever Devrimci Çerkesler ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, Çerkesya’nın 21 Mayıs 1864’de Çarlık Rusya’sı tarafından işgal edilişi ve Çerkes Soykırımı’nın yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama İHD şubesinde yapıldı. Yurtsever Devrimci Çerkesler adına konuşan Turgut Aydın, Türkiye’de 4 milyon kadar olan Çerkeslerin kültürlerinin ve dillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bir dilin yok olmasının, binlerce yıllık birikimin ve kültürün de yok olması anlamına geldiğini kaydeden Aydın, "161 yıl önce Çarlık Rusya’sı tarafından imha edilmeye çalışılan Kafkas Halkları; bugünün emperyalist güçlerinin katliamına uğrayan bütün halkların acılarını çok iyi anlıyor ve yüreğimizde hissediyoruz” diye belirtti.