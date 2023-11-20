Çerkezköy'de bir kadın boşandığı erkeğin evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 42 yaşındaki kadın, boşandığı erkeğin evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından polis ekipleri H.U. isimli erkeği şüpheli olarak gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevgi T. isimli bir kadın boşandığı H.U'nun evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, Sevgi T. isimli kadın önceki akşam 4 ay önce boşandığı H.U'nun Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi T.’yi hareketsiz halde buldu.
Genç kızın seslerini duyanlar ihbarda. Gelen ekipler, Sevgi T.’nin ensesinden tabanca ile vurularak öldürüldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.
Olayın ardından kaçan H.U. ise yapılan çalışma sonrası saklandığı yerde yakalandı.
Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sevgi T.’nin cansız bedeni olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi Sevgi T.’nin ölüm sebebi araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.