Çernobil’in 40. yılı paneli: “Felaketi unutmuyoruz”

Haber Merkezi

Çernobil’in 40. yılı dolayısıyla Nükleer Karşıtı Platform (NKP), “Çernobil’in 40. Yılında Felaketi Unutmuyoruz” başlıklı bir panel düzenliyor. 24 Nisan 2026’da Sinop Belediyesi Yuvam Tesisleri’nde gerçekleştirilecek etkinlik, EMO TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Panel, saat 13.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından “Nükleer yalanlara karşı gerçekler” başlıklı oturumda, nükleer enerjiye dair tartışmalar farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından ele alınacak.

Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Aziz Konukman üstlenirken, konuşmacılar arasında EMO eski başkanı Nedim Bülent Damar, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi A. Osman Karababa, Sinop NKP avukatı Mehmet Horuş ve sosyolog, nükleersiz.org koordinatörü Dr. Pınar Demircan yer alacak.

Kısa bir aranın ardından düzenlenecek forum bölümünde ise “Nükleer tehdide karşı ne yapmalı?” sorusu tartışmaya açılacak. Forumun moderatörlüğünü Sinop NKP Sözcüsü Zeki Karataş yapacak. Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve yazar Özgür Gürbüz ile Elektrik Mühendisi ve NKP Sekreteri Ramazan Pektaş çerçeve sunuşlarıyla katkı sunacak.

Panelde, Çernobil felaketinin yarattığı yıkımın unutulmaması gerektiğine dikkat çekilirken, Türkiye’de nükleer enerji politikaları ve alternatif enerji seçenekleri de gündeme taşınacak. Etkinlikte ayrıca nükleer karşıtı mücadelenin güncel başlıkları ve toplumsal etkileri ele alınacak.