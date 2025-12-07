Çernobil’in koruma kalkanı delindi

HABER MERKEZİ

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan reaktörünün üzerine kurulan ve milyarlarca euroluk maliyeti olan yeni koruyucu çatı, Şubat ayında düzenlenen bir drone saldırısıyla büyük zarar gördü. Saldırı sonucu yapının radyasyon sızdırma ihtimalinin arttığı belirtildi.

2019 yılında tamamlanan ve Avrupa öncülüğünde 1 milyar 500 milyon euroya mal edilen çelik yapı, bir drone saldırısıyla hasar gördüğü için artık radyasyonu engelleme işlevini yerine getiremiyor. Birleşmiş Milletler, 14 Şubat'ta yayımladığı bir raporda, yüksek patlayıcı yüklü bir drone'un santrale çarptığını, yangın çıkardığını ve reaktörün koruyucu kaplamasında hasara yol açtığını bildirmişti.

KAPSAMLI ONARIM GEREKLİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bir açıklama yaptı. UAEA, drone saldırısının koruyucu çatının yapısını zayıflattığını ve yapının kapsamlı onarıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, inceleme ekibinin yapının birincil güvenlik işlevlerini ve radyasyon sızdırmazlığını kaybettiğini doğruladığını bildirdi. Ancak, taşıyıcı unsurlar ve izleme sistemlerinin kalıcı hasar almadığı da teyit edildi. Grossi, bazı geçici onarımların yapıldığını ancak uzun vadeli nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyonun şart olduğunu vurguladı.

Saldırı sonrası radyasyon seviyelerinin normal ve stabil olduğu, herhangi bir sızıntı tespit edilmediği belirtildi. Ukrayna saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, Moskova bu iddiaları reddetti.