Cerrahi maskeli ve silahlı akaryakıt istasyonu soygunu

Adana’da yüzlerini cerrahi maske ile gizleyerek akaryakıt istasyonuna girip “Bu bir soygundur” diyerek bağırıp silah ve bıçak zoruyla 20 bin TL ve birkaç paket sigara alıp kaçan şüpheliler görüntülendi. Şüpheli 3 kişi saklandıkları evde yakalandı.

Adana'da akaryakıt istasyonunu soyan 3 şüpheli yakalandı.



Olay, 9 Haziran günü gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İbrahim A. (19) ve E.İ. (17) yüzlerini cerrahi maske ile gizleyerek akaryakıt istasyonun marketine girdi. İçeri giren şüpheliler “Bu bir soygundur” diye bağırıp marketteki kasiyer Onur E.’yi (25) bıçakla tehdit edip paraları istedi. Onur E. ile istasyonundaki pompacı Mehmet Hanifi D. (46) gençleri uyararak soygunu yapmamalarını söyledi.

“HAVAYA ATEŞ AÇIP, 20 BİN TL VE SİGARA ALIP KAÇTILAR”

Soygunu yapmaya kararlı olan şüphelilerden E.İ. yanındaki tabancayı çıkartarak havaya ateş açarak paraları istedi. Paniğe kapılan Onur E., kasadaki 20 bin TL’yi çıkartarak şüphelilerin verdiği poşetin içerisine koydu. Şüpheliler parayı ve işyerinden birkaç paket sigara alarak çıktı. Soyguna giren şüpheliler ve dışarıda gözcülük yapan İ.Ö. (17) kaçarak izini kaybettirdi.

“SOYGUN YAPANLAR POLİSTEN KAÇAMADI”

Akaryakıt istasyonun çalışanları şüphelileri kaçmasını üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gasp polisleri işyerinin güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından alınan 100 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliği belirledi. Gasp polisleri şüphelilerin saklandığı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

“YAKALANINCA PARAYA İHTİYACIMIZ VAR DİYE SAVUNMA YAPTILAR”

Emniyete götürülen şüphelileri verdikleri ifadede ”Paraya ihtiyacımız vardı. Plan yapıp soygunu gerçekleştirdik ve parayı da harcadık” dediler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A., E.İ. ve İ.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.