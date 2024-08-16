Cerrahi onkolojiye yalnızca 2 kontenjan

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası, Tıpta Yan Dal Uzmanlığı Sınavı (YDUS) kontenjanlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, orantısız değişiklikler yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, uzun yıllardır bu eğitimi vermekte olan bazı köklü hastanelerin taleplerine karşın bu tercih döneminde kontenjan ayrılmadığı yönünde çok sayıda şikâyet aldıkları anımsatıldı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"YDUS’ların sayısal bilgileri incelendiğinde; yan dal uzmanlığı için 2020’de bütün ülke genelinde 1244, 2021’de 1476 kontenjan ayrıldığı ve bu kontenjanların 2022’de 2481 gibi rekor bir sayıya ulaştığı görülmektedir. Buna karşılık 2023’ün ilk döneminde toplam 888, 2024’ün ilk döneminde ise yalnızca 492 kontenjan açılmıştır. Yan dal uzmanlıkları, ana dallarda uzmanlığını almış hekimlerin daha üst ihtisas yaptıkları alanlardır. Kontenjanlarda kısa süre içinde bu denli orantısız değişikliklerin görülmesi belli bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Haziran 2024 kontenjanlarında en dikkat çekici noktalardan biri de cerrahi onkoloji gibi kimi branşlarda dal hastanelerine kontenjan açılmaması oldu. Geçmiş yıllar incelendiğinde, cerrahi onkoloji branşında Ankara’daki hastanelere 2020’de 19, 2021’de 7 kontenjan ayrılmıştı. Geçen yılın birinci döneminde bu sayı 12 iken bu yıl Türkiye genelinde açılan kontenjan 9, Ankara’da ise yalnızca 2! Soruyoruz, ülkemizin yan dal uzmanı sayısı ve gereksinimi nasıldır ve nasıl bir planlama yapılmaktadır?"