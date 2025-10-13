Cerrahi ve pediatri tehlikede

Kamu hastanelerindeki sorun yumağı büyüyor. Gerek randevu almak gerek uzman hekime ulaşmak giderek zorlaşıyor. Özelikle geleceğimizin teminatı çocukların tedavisi ile ameliyat yapacak cerrah bulmak önümüzdeki yıllarda daha da zorlaşacak. Hem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hem de Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları da bunu doğrular nitelikte. Hem TUS sonuçlarında hem de atama sonuçlarında özellikle cerrahi, jinekolojik cerrahi, çocuk onkoloji, cerrahi onkoloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk acil gibi pek çok branşın boş kaldığı görüldü. Sağlık meslek odaları ‘‘Ortaya çıkan tablo, ülke sağlık sistemi açısından ciddi bir alarm niteliğinde. Acil önlem alınmazsa ne ameliyat yapacak ne de çocuklarımıza bakacak doktor bulacağız’’ dedi.

TUS 2. dönem sonuçları geçen günlerde yayımlandı. Buna göre, cerrahi, acil tıp, çocuk sağlığı gibi özellikle iş yükü, nöbet fazlalığı, ekonomik ve özlük haklarının yetersizliği, şiddet, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) dava gibi durumlardan dolayı bu bölümler yine tercih edilmedi. Buna karşın plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah, ortopedi, fizyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, deri ve zührevi hastalıklar gibi branşlar ise yüksek puanlarla kadrolarını büyük oranda doldurdu.

Benzer durum Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama sonuçlarında da görüldü. Atama kurasında 2 bin 685 uzman hekim kadrosunun yalnızca 318’i doldu.

19 BRANŞTA 0 TERCİH

Cerrahi onkoloji, çocuk acil, çocuk endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, çocuk genetik hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk nefroloji, çocuk üroloji ile jinekolojik onkoloji cerrahisi, cerrahi onkoloji gibi hayati hastalıklara ait braNşların kadrolarının hiç tercih edilmemesi gelinen tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Atama kurasında dikkat çeken bir diğer tablo da bölgesel eşitsizlik oldu. Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Dersim, Mardin, Muş gibi ilerde açılan kadroların da tercih edilmediği görüldü.

∗∗∗

ÇOK CİDDİ ÇÖKÜŞ SİNYALİ

Hekim Birliği Sendikası, TUS sonuçlarını ‘‘Uzman hekim açığı artıyor, sağlık sistemi alarm veriyor’’ diyerek özetle şöyle değerlendirdi: ‘‘Halk sağlığı, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, iç hastalıkları ve kadın doğum gibi sağlık sisteminin omurgasını oluşturan branşlarda ortalama puanlar belirgin biçimde düşerken kontenjanların önemli bir kısmı boş kaldı. Buna karşın dermatoloji, plastik cerrahi ve göz hastalıkları gibi görece daha az riskli branşlar üst sıralarda yer aldı. Performans baskısı, mobbing, aşırı yoğun çalışma temposu ve bunun karşılığında verilen son derece düşük maaşlar ve ek ödemeler, gençleri bu ülkede hekim olmaktan uzaklaştırıyor. Hekim olanlar ise giderek artan şekilde yurtdışında bir gelecek kurmaya yöneliyor. Uzman hekim açığı giderek derinleşirken, kritik branşlarda yetişmiş hekim sayısı hızla azalıyor. Bu durum, toplum sağlığı açısından çok ciddi bir çöküş sinyalidir.’’

∗∗∗

DÜŞÜŞ DAHA DA BELİRGİN

Pediatri ve cerrahi kadrolarındaki düşüş her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. 2023 TUS sonuçlarında çocuk cerrahisinde yüzde 62, pediatride yüzde 60, beyin cerrahisinde yüzde 41, acil tıpta ise yüzde 34, dahiliye kadrolarının yüzde 33’ü boş kalmıştı. Bu oran bu yıl daha belirgin hale geldi. 2025 1. dönem TUS sonuçlarında, radyoloji, deri ve zührevi hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi gibi bölümlerde açılan kontenjanların yüzde 100’ü doldu. Çocuk cerrahisi yüzde 45,38; çocuk sağlığı ve hastalıkları yüzde 58,42; göğüs cerrahisi yüzde 71,72 oranında kalması dikkat çekti. 2025 TUS 2. dönem sonuçlarında ise kadroların doluluğu şöyle: Göğüs cerrahisi %48,89; çocuk cerrahisi %48, çocuk sağlığı ve hastalıkları %47,54, genel cerrahi %49.

∗∗∗

PİYASALAŞMANIN SONUCU

Avrupa Cerrahi Derneği Eski Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi şunları söyledi: ‘‘TUS sonuçlarında genel cerrahi, dahiliye, pediatri, kadın-doğum, kalp-damar cerrahisi gibi temel dallar ya çok düşük puanlarla aldı ya da boş kaldı. Genç doktorlar daha rahat, daha kazançlı alanlara yöneliyor. Daha az nöbet, daha çok kazanç, özel sektöre geçiş imkânı, daha az stres… Peki, bu durum sadece kişisel bir tercih mi? Hayır. Bu tablo, piyasalaşmış sağlık sisteminin ve neoliberal birey anlayışının bir sonucu. Bu tablonun yalnızca iş yükü, mobbing, şiddet ve göç ile açıklanamayacak daha derin boyutları da var. Bugün tıp eğitimi giderek teknikleşiyor, hekimlik kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılıp piyasanın taleplerine göre biçimleniyor. Cerrahi, pediatri, dahiliye gibi temel branşlar ağır nöbetler ve düşük gelir nedeniyle tercih edilmiyor. Yakın gelecekte kamu hastanelerinde hizmet aksayacak, yoksul ve kırsal bölgeler nitelikli doktordan mahrûm kalacak. Hekimlik mesleği toplumsal sorumluluk yerine kâr odaklı bir teknik uzmanlığa indirgenirse, en çok zararı toplum görecek. ‘Ameliyat yapacak doktor’ değil, ‘toplumu iyileştirecek hekim’ bulamayacağız.’’

Cem Terzi

∗∗∗

İHTİYAÇ VAR, TERCİH YOK

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden atama kura ve TUS sonuçlarını BirGün’e değerlendirdi. Küçükosmanoğlu ‘‘Sağlık Bakanlığı atama kadrolarının büyük çoğunluğu yine boş kaldı. TUS’ta pediatri gibi branşlar boş. İhtiyaç olmasına rağmen bu bölümlere başvurulmuyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Neden hekimler ihtiyaç olduğu halde buralara girmiyor’’ diye sordu.

Osman Küçükosmanoğlu

Küçükosmanoğlu "Mesleki zorluklar, malpraktis, uzmanlığın zor olması, karşılığında kazanılan ücretin yetersiz olması gibi çok sayıda neden var. Ayrıca kamudaki adaletsizlik, liyakatsiz atamalar, mobbing gibi durumlar olunca da hekimler kaçıyor. Kamunun açığı daha da artıyor. Artık paran kadar sağlık meselesi var. Parası olan özele gidiyor" dedi. Bölgesel eşitsizliğe de değinen Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: ‘‘Sağlık Bakanlığı bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyor, Bakan çıkıp ‘Randevu sorunumuz kalmadı’ diyor. Ancak gerçek böyle değil. Kamu sağlık hizmetleri çökmüş durumda, yürümüyor. Burada çalışan hekimler de mutsuz. Hekimler fırsat bulduğunda özele kaçıyor. Hasta da parası varsa özele gidiyor. Ciddi plansızlık var. Çocuk, cerrahi gibi branşlar teşvik edilmeli. Bu bölümlerde yeni düzenlemeler yapılması lazım.’’