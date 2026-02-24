Cesare Prandelli: "Juventus turu geçebilir"

Galatasaray’ın eski teknik direktörü, futbolculuk döneminde altı yıl Juventus forması giyen Cesare Prandelli, Torino’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, La Gazzetta dello Sport’a verdiği özel röportajda, siyah-beyazlı camiaya “inanma” mesajı gönderdi.

“JUVENTUS İNANMALI”

Prandelli, Juventus’un tarihinin büyük geri dönüşlerle dolu olduğunu vurgulayarak, “Tarih destansı geri dönüşlerle dolu. Juventus başaracağına inanmalı ve bunu denemeli” ifadelerini kullandı.

İlk maçta Galatasaray’a karşı alınan 5-2’lik mağlubiyete dikkat çeken Prandelli, “Galatasaray, Ali Sami Yen’de başka, deplasmanda bambaşka bir takım. Bu farkı herkes biliyor. Juventus’un bu dezavantajı telafi etmesi zor ama imkânsız değil” dedi.

“KİM İLK YARIDA 3 GOLÜ DÜŞÜNÜRDÜ?”

İstanbul’daki maçtan örnek veren tecrübeli çalıştırıcı, “Osimhen ve arkadaşlarına karşı gol yemeden 3-4 gol atmak kolay değil. Ama ilk maçta Galatasaray’ın ikinci 45 dakikada üç gol atacağını kim hayal edebilirdi? Spalletti’nin takımı da bunu yapabilir. İlk 20 dakikada atılacak bir gol maçın psikolojisini tamamen değiştirir” şeklinde konuştu.

Juventus için Galatasaray ve Roma maçlarının kritik olduğunu belirten Prandelli, “Ama önce Galatasaray maçı var. Bu maç, Juventus’un bu sezonu ve birçok oyuncunun geleceği açısından gelmiş geçmiş en önemli maç olarak görülmeli” dedi.

“1983’TE BİZ BAŞARDIK”

Kendi futbolculuk döneminden bir örnek de veren Prandelli, “1983 İtalya Kupası finalinde Verona’ya ilk maçı 2-0 kaybettik. Rövanş öncesi Tardelli, Platini ve Cabrini herkese ‘Bunu çevireceğiz’ diyordu. Sahaya çıktık ve 3-0 kazandık. Böyle geri dönüşler Juventus’un DNA’sında var” ifadelerini kullandı.

Son olarak sarı-kırmızılılara da övgüde bulunan Prandelli, “Galatasaray güçlü bir takım ve benim çalıştırdığım döneme göre çok daha fazla uluslararası kaliteye sahip. Ama Juventus kazanacağına inanırsa, her şey mümkün olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.