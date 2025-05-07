Cesaretin varsa doldur da yolla

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasına alkışlar eşliğinde başladı.

68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 6 Mayıs 1972’de idam edilişinin 53. yılına ilişkin mesaj veren Özel, ‘‘Bugün güne üç fidanımızı anarak başladık. Üç vatan evladının idamının 53’üncü yıl dönümüydü. Deniz Gezmiş’i, Hüseyin İnan’ı, Yusuf Aslan’ı mezarları başında aileleriyle, yol arkadaşlarıyla, biz yoldaşları olarak andık. Onların direncini, anti-emperyalist mücadelesini, Türkiye için barış ve kardeşliği savunmalarını, tam bağımsız Türkiye idealini, Filistin’e sahip çıkışlarını biz kez daha hatırladık. Ben de üç fidanımızın önünde bir kez daha burada saygı ile eğiliyorum’’ dedi.

Saldırıya uğraması hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, ‘‘Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. ‘Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır’ asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir’’ ifadelerini kullandı. Özel, şöyle devam etti: ‘‘Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, iktidarının 23. yılında bir büyük sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne âlâ, hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vurmam. Ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de, bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur.’’

CEVABIMIZ BUDUR

‘‘Saldırıya bir cevabımız olacak’’ diyen Özel, ‘‘Yarın akşam Beyazıt Meydanı’ndayız. Cumartesi Van’dayız. 19 Mayıs’ta İzmir’deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan!’’ ifadelerini kullandı.

Özel, ‘‘O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!’’ diye konuştu. Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu’nun daha önce Saraçhane’ye geldiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceğini söylediğini aktardı.

Bugün 20.30’da Beyazıt mitingi için çağrı yapan Özel, son olarak şunları kaydetti: “Saraçhane’ye Beyazıt’ta toplanıp gelenlere iadeyi ziyarete gidiyoruz. Diplomanın iptaline karşı davayı açtığımız gün, Ekrem Başkan’ın mazbatasını iptal ettiklerinde, ceketi çıkarıp, kolları sıvayıp, ‘Gençliğimiz var’ dediği günün yıldönümünde, o gün yola çıktığı yolculuğun yıldönümünde bu sefer Saraçhane’de toplanıyoruz, Beyazıt’a, İstanbul Üniversitesi’ne, o diplomayı iptal eden hadsizlere haddini bildiren İstanbul’un gençleriyle kucaklaşmaya gidiyoruz.’’

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Tengioğlu’nun 5 yıl önceki sokak röportajında Hrant’ın katlinin azmettiricisi Yasin Hayal’i ve derin devleti övdüğü ortaya çıktı.