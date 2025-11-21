Cesaretinizi alın gelin

Kültür Sanat Servisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Bursa’nın ilk uluslararası edebiyat festivali BUEF - Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali 27 - 30 Kasım arasında edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalde, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Türkiye’den 16 sanatçı okurlarla buluşacak.

BUEF 2025 sahnesinde Ayda Konez, Ayfer Tunç, Ayşen Işık, Dimitri Verhulst, Enne Koens, Ezgi Tanergeç, Georgi Gospodinov, Hannah Peck, Jente Posthuma, Maylis de Kerangal, Melisa Kesmez, Miray Aydın, Nermin Mollaoğlu, Niels Overgaard, Ova Ceren ve Yasemin Temizarabacı yer alacak.

Festival bu yıl odağına ‘cesaret’ kavramını koyuyor. Festivalin ‘cesaret’ kelimesini yeniden çağırdığı belirtilen festival manifestosunda, "Edebiyat, konfor alanının değil, tereddüdün, riskin, ‘Ya olmazsa?’ ile ‘Ya tam da böyle olursa?’nın arasında durabilmenin sanatıdır. Ve artık, ‘Göze alırsam ne kaybederim?’ diye değil, ‘Susarsam neyi kaybederiz?’ diye sormanın zamanı" çağrısı yapıldı.

Manifestoda şu görüşlere yer verildi: "Festival klişelere sığınmayan, piyasaya uyum kaygısıyla değil, vicdanın yönüyle hareket eden metinleri destekliyor. Yazmak kadar okumanın da risk alma biçimi olduğunu vurguluyor. Edebiyatın korkunun yokluğunda değil, korkuya rağmen kurulan cümlede başladığı ilkesini benimsiyor ve tüm katılımcıları bu ilkeye ortak olmaya davet ediyor."

‘Cesaret’in, bağırarak kendini kanıtlamaya çalışmak değil; titreyen sesiyle bile olsa gerçeği söylemekten vazgeçmemek olduğu vurgulanan manifestoda "Bu festival, gösterişli kahramanlıkların değil, gündelik hayatın ince çatlaklarına bakan metinlerin yanında duruyor: Masanın altına saklanan çocuğun, bir türlü geçmişiyle yüzleşemeyen yetişkinin, suskunluğunu bozan kadının, itaati reddeden gencin hikâyelerinde. Cesaretinizi alın, gelin. Gerisini birlikte yazalım" denildi.