Cesc Fabregas’tan Hakan Çalhanoğlu’na övgü

İtalya Kupası’nda Inter ile Como arasında oynanan yarı final mücadelesi, Hakan Çalhanoğlu’nun performansıyla farklı bir noktaya taşındı.

Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Inter, milli futbolcunun iki gol ve bir asistlik katkısıyla sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Hakan Çalhanoğlu’nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"ONA HAYRANIM"

Fabregas, milli oyuncunun sahadaki etkisine dikkat çekerek, “Hakan Çalhanoğlu’na hayranım. Inter’e karşı oynadığımızda ilk baktığım şey onun oynayıp oynamadığı oluyor ve maç planımızı buna göre kuruyoruz. Onun gibi oyuncular, siz kusursuz oynasanız bile bir çözüm bulabiliyor” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Çalhanoğlu’nu dünya futbolunun elit orta saha oyuncularıyla kıyaslayarak şunları söyledi:

“Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların sayısı çok fazla değil. Hakan da bu seviyede bir futbolcu. Etrafına takım kurabileceğiniz bir oyuncu ve sahada takımı yöneten isim.”