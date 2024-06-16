Cesedi halıya sarılı halde denizde bulunan Sedef Güler'in ölümü: Katil zanlısı Edirne'de yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde, halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin Yavuz G. isimli şahıs Edirne'de yakalandı. Sorgusunda, Güler'i denize attığını itiraf ettiği belirtilen Yavuz G. İstanbul'a getirildi. Yavuz G'nin uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi 4 suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan Sedef Güler cinayetine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

Yavuz G, savcılık talimatıyla Edirne'deki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a getirilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

DENİZE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Sedef Güler

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Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde 7 Haziran'da, balıkçılar, sabah saatlerinde denize atılmış bir halı bulmuştu. Halının içinde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu polise bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin denizden çıkardığı cesedin ayaklarına ağırlık bağlandığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler adlı kadına ait olduğunu tespit edilmişti.

Gelişmelerin ardından Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edilmişti. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alınmıştı.

12 SAAT ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan inceleme sonucu, kadının cesedinin bulunmasından yaklaşık 12 saat önce Sedef Güler'in ailesinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu belirlenmişti. Sedef Güler'in ailesi, Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etmişti.

Polis, yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etmişti. Olayla ilgili 4 gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.