Cesedi yanmış halde bulunan madenciyle ilgili davaya devam edildi

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışırken ölen ve cesedi ormanda yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin davasında 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık S.K. ise Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı.

Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaanın davanın seyrini değiştirdiğini belirtti. Avukat Şeker, olayla ilgili önemli delillerin bulunmadığını, ölüm şeklinin açıklanamadığını belirterek sanıkların eylemlerini detaylandırdı. Şeker, Nourtani'nin yarı bilinçli bir halde bir araca bindirildiğini ve saatlerce araçla dolaştırdıktan sonra işçinin yakılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, Nourtani’nin kesin ölüm sebebin için dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Nourtani’nin kemik kırıkları, ölüm şekli ve yakılma sırasında canlı olup olmadığının belirlenmesi için detaylı bir rapor alınması istendi.

Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Hakan K., “Rahmetlinin ölümüyle alakam yok. Hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. İlkyardım konusunda deneyimliyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek, özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaadaki iddiaların incelenmesi ve olayın detaylarının netleştirilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Aralık tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldığı sırada sanık yakınları ile aileye destek veren grup arasında tartışma yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 9 Kasım tarihinde Kırat Mahallesi'nde yaşanan olayda, ormanda yanmış bir ceset ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cesedin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nourtani'nin ruhsatsız işletilen bir maden ocağında çalıştığını belirledi. Ailesinin de olaydan bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu olayda Nourtani'nin çalıştığı ocağın sahipleri Hakan K., Enver G. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer üç sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.