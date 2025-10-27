Cesedi yanmış halde bulundu, anahtarlardan kimliği belirlendi: 14 gözaltı

Mardin Nusaybin'de cesedi yanmış halde bulunan kişinin kimliği olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde belirlendi.

Cinayete ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.

ALACAK MESELESİ SEBEBİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.