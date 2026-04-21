Cesena-Palermo maçında kalecinin boynu kırıldı

İtalya Serie B ekiplerinden Cesena’da forma giyen ABD’li kaleci Jonathan Klinsmann, Palermo ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi.

Cumartesi günü deplasmanda oynanan mücadelede uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki kaleci, aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Klinsmann’ın boyun omurunda kırık tespit edildiği açıklandı.

JÜRGEN KLINSMANN’IN OĞLU

Eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann’ın oğlu olan Jonathan Klinsmann, yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

File bekçisi, “Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüpten sakatlığın detaylarına ilişkin kapsamlı bir süre bilgisi paylaşılmazken, oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Daha önce ABD Milli Takımı aday kadrolarına davet edilen Klinsmann, henüz A milli düzeyde resmi bir maçta forma giymedi.