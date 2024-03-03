Çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, Aydın’da yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçundan 4 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. Kuşadası’nda, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 dosyası bulunan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği tespit edilen H.C.M. isimli şahıs ise Didim’de yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.