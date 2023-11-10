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Çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 17:06
  • Giriş: 10.11.2023 17:06
  • Güncelleme: 10.11.2023 17:06
Kaynak: İHA
Çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli tutuklandı

Karabük’te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 66 şüpheliden 31’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Büro Amirliği ekiplerince 20 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamada haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 66 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 31 şüpheli tutuklandı. 

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