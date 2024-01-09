Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 8 kişi Isparta’da yakalandı

Isparta’da polis haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucunda dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan H.Ç., bina içinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan M.Ş., uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahıslar başta olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi.