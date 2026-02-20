Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli bugün Çağlayan'da ifade verecek

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gideceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Denizli'nin bugün saat 13:00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lâl Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Lâl Denizli, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Tebligatı yarın alacağım. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok" diye konuşmuştu.

Sözcü TV Muhabiri Gamze Elçi’ye konuşan Denizli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok.”