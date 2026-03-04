Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıran CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı.

HalkTV'nin aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

20 Şubat'ta çağrıldığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip ifade veren Lal Denizli'ye, talep üzerine Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı.