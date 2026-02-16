Çeşme Belediyesi Başkanı Lâl Denizli ifadeye çağırıldı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lal Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."

DENİZLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Lâl Denizli, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Tebligatı yarın alacağım. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok" dedi.

Sözcü TV Muhabiri Gamze Elçi’ye konuşan Denizli şu ifadeleri kullandı: “Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok.”