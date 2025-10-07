Çeşme Belediyesi'nden nargile kafe ve tütün satan dükkanlar hakkında yasak kararı

Çeşme Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimini Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında yapıldı. Toplantıda oybirliği ile alınan kararla ilçenin bazı noktalarında ‘nargile kafe’ ve benzeri tütün mamulleri satan dükkanların açılması yasaklandı.

Oturumda, CHP İlçe Başkanı seçilen Seyit Dolunay Onur’un meclis üyeliğinden istifası üzerine, yerine yedek üye İsmail İmerek Belediye Meclisi’ne katıldı.

Toplantıda ayrıca, nargile kafe ve tütün mamulleri satan işletmelere ilişkin önerge de gündeme geldi. Oybirliğiyle kabul edilen önerge kapsamında, İsmet İnönü Mahallesi İnkılap Caddesi ve bağlantılı sokaklarda, ayrıca Alaçatı Hacımemiş bölgesinde “nargile kafe” ve benzeri tütün mamulü satan işletmelerin açılması yasaklandı.

Başkan Denizli, “Bu karar, kamusal sağlığı ve kentimizin huzurunu koruma yönünde alınmış bir karardır” dedi.