Çeşme Belediyespor deplasmanda 2-1 mağlup

Çeşme Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 3. sırasında yer alan Bolvadin Termalspor karşısında 2-1 mağlup olarak lig ikinciliğini rakibine kaptırdı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bolvadin Termalspor karşısında 2-1 mağlup olarak lig liderliği şansını zora soktu. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarıdaki ilk gol 56. dakikada ev sahibinde Aybars Garhan’ın ayağından geldi. Çeşme Belediyespor yediği golün hemen ardından bulduğu penaltı pozisyonunu 61. dakikada Umut Kaya’nın gole çevirmesiyle 1-1 eşitliği sağladı. Maçın 90. dakikasında Bolvadin Termalspor oyuncusu Tolga Divrik, attığı golle maçın skorunu 2-1 olarak ilan etti.



Çeşme Belediyespor, deplasman maçında elde ettiği mağlubiyetle şampiyonluk iddiasında ciddi yara alarak 55 puanla lig sıralamasında 3. sıraya düştü. Tire 2021 FK 60 puanla liderliğini sürdürürken, Bolvadin Termalspor da elde ettiği galibiyetle 58 puanla 2. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 12 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te, kendi sahasında ligin 4. sırasındaki Manisa 1965 SK’yı konuk edecek.