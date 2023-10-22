Çeşme Belediyespor, deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, deplasman maçında karşılaştığı Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin ikinci haftasında Çeşme Belediyespor, deplasman maçında Yıldızspor ile karşılaşırken, maçın 24. dakikasında Yıldızspor oyuncusu Gökhan Yılmaz, takımını 1-0 öne geçiren golünü attı. Çeşme Belediyespor oyuncusu Umut Kaya ise, 36. dakikada attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın 64. dakikasında Yıldızspor’da Oğuzhan Palaz, takımını 2-1 öne geçiren golü atarken, 76. dakikada Çeşme Belediyespor’da Adnan Malat’ın attığı gol, maçın skorunu belirledi. 2-2 biten karşılaşmanın sonucunda Çeşme Belediyespor deplasman maçından 1 puanla dönerken, 4 puanla ligde 6. sırada yer aldı.