Çeşme Belediyespor, deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’un 19. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci yarıda ilk golü bulan taraf Ortaca Belediyespor oldu.

Enes Erdal İç, 55. dakikada bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi. Çeşme Belediyespor oyuncusu Cem Şahinkaya, 78. dakikada attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda her iki takım da başka gol bulamayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Çeşme Belediyespor, puanını 16’ya yükselterek, 13. sıraya yükseldi.

Çeşme Belediyespor, 9 Mart Pazar günü oynaması gerektiği maçta, rakibi Didim BSYSK’nın ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.