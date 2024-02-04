Çeşme Belediyespor liderliğini korudu

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta Mücadele eden Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Yıldız 45 takımını 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta ligin ikinci yarısına grup lideri olarak başlayan Çeşme Belediyespor, ligin 16. haftasında da galip gelerek lig liderliğini korudu.



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın, eşi Nuriş Oran ile birlikte izlediği ve taraftarların tribünleri tamamen doldurduğu maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında rakip kaleye baskısını arttıran Çeşme Belediyespor, aradığı golü 65. dakikada Egecan Çevir’in ayağından bularak 1-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 72. dakikada Mesut Uzun’dan geldi.

Çeşme Belediyespor, kendi sahasında elde ettiği galibiyetle puanını 36’ya çıkararak lig liderliğini korudu.

Çeşme Belediyespor, ligin 17. haftasında, 11 Şubat Pazar günü, saat 14.00’Te, deplasman maçında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak.