Çeşme Belediyespor sahasında 3-2 mağlup

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 3. haftasında sahasında ağırladığı Tavşanlı Linyitspor’a 3-2 mağlup oldu.

Çeşme Belediyespor, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, sahasında Tavşanlı Linyitspor’u ağırladı. Çeşme Belediyespor taraftarlarının tribünleri tamamen doldurduğu karşılaşmada, maçın 18. dakikasında ilk golü bulan Tavşanlı Linyitspor oldu. Ahmet Kaan Ergün’ün attığı gol ile Tavşanlı Linyitspor 1-0 öne geçti.

Golün ardından Çeşme Belediyespor aradığı beraberlik golünü maçın 32. dakikasında buldu. Çeşme Belediyespor oyuncusu Batuhan Öztürk’ün attığı gol ile maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.



69. dakikada Tavşanlı Linyitspor oyuncusu Ahmet Kaan Ergün’ün attığı gol ile takımını 2-1 öne geçirdi. Çeşme Belediyespor 87. dakikada Aytaç Deniz’in ayağından bulduğu gol ile 2-2’lik beraberliği yakalasa da 90+1’de Tavşanlı Linyitspor’un bulduğu gol ile maç 3-2 Çeşme Belediyespor’un mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Çeşme Belediyespor aldığı mağlubiyet ile lig sıralamasında 4 puanla 6. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 5 Kasım Pazar günü, saat 14.00’de yerel derbi maçında, Alaçatıspor ile deplasman maçında karşılaşacak. Yerel derbi maçında Çeşme Belediyespor taraftarları Alaçatıspor sahasına güvenlik gerekçesiyle alınmayacak.