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Çeşme Belediyespor’da kötü gidişat sürüyor

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 22:15
  • Giriş: 09.02.2025 22:15
  • Güncelleme: 09.02.2025 22:15
Kaynak: İHA
Çeşme Belediyespor’da kötü gidişat sürüyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’un 17. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda Bucak Oğuzhan’a 2-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.
17 puanla ligin 14. sırasında yer alan Çeşme Belediyespor, 17. maçında da deplasman maçında mağlup olarak oldu. Maçın ilk yarısı, Fahri Eren Pamuk’un 20. dakikada attığı golle 1-0 Bucak Oğuzhan’ın 1-0 lehine sonuçlandı.  Fahri Eren Pamuk, ikinci yarının 59. dakikasında attığı golle maçın skorunu ilan etti. 2-0
Çeşme Belediyespor, 16 Şubat Pazar günü saat 14.00’te sahasında Sarayköyspor’u konuk edecek.

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