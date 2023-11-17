Çeşme Belediyespor’dan federasyona kırmızı kart itirazı

Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Umut Kaya’nın herhangi bir kasti, bilerek veya isteyerek bir temasta bulunmadığının video ile görüntülendiğini belirterek, cezanın indirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

6 Kasım tarihinde Video kaydını sosyal medya sayfasında yayınlayan Çeşme Belediyespor Kulübü, "Alaçatıspor maçında futbolcumuz Umut Kaya’ya, Denizli bölgesi hakemi Tahir Berkay Barlın’ın vermiş olduğu kırmızı kart pozisyonu. Kart gösterilme sebebi Umut Kaya’nın hakeme vurmasıdır. Görüntüler gayet nettir. Gerekli itirazlar kulübümüz tarafından yapılacaktır" diyerek kırmızı kart cezasına itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Çeşme Belediyespor Kulübü sosyal medya sayfasında 16 Kasım tarihinde yapılan açıklamada da, "Alaçatı Spor Kulübü ile oynadığımız karşılaşmanın 74. dakikasında 10 numaralı futbolcumuz Umut Kaya, herhangi bir kasti, bilerek veya isteyerek bir temasta bulunmamakta olduğu videoda görüntülenmiştir. Bu konuyla ilgili gerekli itirazlar TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Tahkim Kurulu Başkanlığı’na gerçekleştirilmiştir. Cezamızın indirilmesi için gerekli girişimlere başvurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla" denilerek itirazın gerçekleştirildiği duyuruldu.