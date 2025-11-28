Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çeşme'de 7 tekne yandı: İnceleme başlatıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Yıldız Burnu’ndaki balıkçı barınağında bir teknede başlayan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede 6 tekneye daha sıçrayan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürüldü; 6–7 metre uzunluğundaki teknelerde ağır hasar oluştu.

Güncel
  • 28.11.2025 13:07
  • Giriş: 28.11.2025 13:07
  • Güncelleme: 28.11.2025 13:16
Kaynak: DHA
Çeşme'de 7 tekne yandı: İnceleme başlatıldı
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir teknede çıkıp, kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangında 7 tekne yandı.

Yıldız Burnu'ndaki balıkçı barınağında bulunan bir teknede, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 6 tekneye daha sıçradı.

Teknelerden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

6-7 metre uzunluğundaki polyester teknelerde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol