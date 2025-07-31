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Çeşme'de kıyıya vuran orkinoslar için inceleme

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 14:33
  • Giriş: 31.07.2025 14:33
  • Güncelleme: 31.07.2025 14:33
Kaynak: DHA
Çeşme'de kıyıya vuran orkinoslar için inceleme

Tekin GÜRBULAK-Yağmur ÖNGÜN /İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Çeşme ilçesinde kıyıya vuran orkinoslarla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Çeşme ilçesinde çok sayıda orkinos kıyıya vurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran orkinoslarla ilgili harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kıyıya vuran orkinoslardan incelenmek üzere numune aldı. Yetkililer, gönderilen numunelerde yapılacak analizin sonuçlarının beklendiğini bildirdi. (DHA)

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