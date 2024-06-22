Çeşme'de makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın 3.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Reisdere Mahallesi yakınındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 03.00 sıralarında başlayan yangını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale başlarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zorlandığı öğrenildi.

3.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu 3.5 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede 11 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale edildiği ve sabahın ilk ışıklarında kalkan 1 helikopterin de söndürme çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.