Çeşme'de orman yangını

Çeşme'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel 15.07.2024 13:24 Giriş: 15.07.2024 13:24

Güncelleme: 15.07.2024 13:50 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA