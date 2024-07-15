Çeşme'de orman yangını
Çeşme'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.