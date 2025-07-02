Çeşme'de orman yangını: Üç mahalle tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.