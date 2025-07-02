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Çeşme'de orman yangını: Üç mahalle tahliye edildi

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel
  • 02.07.2025 16:36
  • Giriş: 02.07.2025 16:36
  • Güncelleme: 02.07.2025 17:51
Kaynak: AA-İHA
Çeşme'de orman yangını: Üç mahalle tahliye edildi
Fotoğraf: AA

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ildır Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına yurttaşlar da destek veriyor. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA
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