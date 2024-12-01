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Çeşme'de sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 15:10
  • Giriş: 01.12.2024 15:10
  • Güncelleme: 01.12.2024 15:10
Kaynak: DHA
Çeşme'de sağanak etkili oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olurken, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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