Çeşme'de sahildeki işletme önünde çıkan kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde sahildeki bir işletmeye rezervasyonları olmadığı için alınmadığı iddia edilen kişilerin çıkardığı kavgada, müşteri bekleyen taksicinin tabancayla yaralanması ilgili 2 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Sakarya Mahallesi'ndeki Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmede çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler olaydan sonra kaçan H.K.A. (17) ve M.E.A'yı (17) olayda kullandıkları tabanca ve akrep tabir edilen otomatik tabanca ile yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmayınca kavga çıkmış, şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralanmıştı.