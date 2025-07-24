Çeşme'de su kaynakları azaldı: Her gün 7 saat zorunlu kesinti yapılacak

İzmir'in Çeşme ilçesinde 25 Temmuz Cuma (yarın) gününden itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilediği aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.