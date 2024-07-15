Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Deliklikoy'a kadar ilerleyen alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.