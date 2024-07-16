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Çeşme'deki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel
  • 16.07.2024 21:44
  • Giriş: 16.07.2024 21:44
  • Güncelleme: 16.07.2024 21:47
Kaynak: AA
Çeşme'deki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGIN

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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