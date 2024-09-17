Çeşme Festivali Yeni Türkü ile final yaptı

Bu yıl 13-16 Eylül tarihleri arasında “90’larda Çeşme” teması ile düzenlenen ve Alaçatı ile Çeşme’nin kurtuluş coşkusu ile birleştirilen Çeşme Festivalinin son gününde de konserlerden söyleşilerle halk oyunları gösterilerine kadar pek çok etkinlik düzenlendi. 16 Eylül Çeşme’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısı ile Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu’ndan Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile başlayan törene; ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli törende yaptığı konuşmada Çeşme’nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “102 yıl önce atalarımızın canla başla verdiği mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir Çeşme'de yaşıyoruz. Ben de o mücadelenin sonucunda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşıyorum. Atalarımızın gösterdiği fedakarlıkların kıymetini bilmek ve bu mirası daha güzel bir geleceğe taşımak hepimizin en büyük görevi. Bugün güzel Çeşme'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah olmak üzere bu topraklar için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Onların canları pahasına savundukları bu vatan bugün bizlere emanet. Bizler de gece gündüz demeden durmadan, kararlılıkla çalışmaya Çeşme’mizin her köşesinde 7’den 70’e her bir hemşehrimize dokunmaya, bu güzel ilçemizi hep birlikte hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuz kutlu olsun.”

SÖYLEŞİ VE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Tören, Çeşme Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Kütahya Zeybeği gösterisi ile son buldu. Törenin ardından, Ayios Haralambos Kültür Merkezi’nde “Geçmişten Günümüze Çeşme’nin Tarihi ve Sosyal Yapısı” söyleşi düzenlendi. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Yazar Mehmet Culum, Akademisyen ve Yazar Engin Önen, Sakız Ağacı Projesi Kurucusu İbrahim Topal’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, Çeşme’nin turizm ve gelişimi ile birlikte yaşadığı sosyolojik değişimler ele alındı.

Çeşme’nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle görkemli bir finale imza attı. Sevilen şarkılarıyla meydanı dolduran Çeşmelilere unutulmaz bir gece yaşatan Yeni Türkü, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Denizli, “Ben de doksanlarda büyümüş bir çocuk olarak doksanlar konseptiyle yaptığımız bu festivalimizde, şarkıları ile büyüdüğüm Yeni Türkü’ye Çeşme’ye bu geceyi yaşattığı için çok teşekkür ediyorum” diyerek, Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu’ya çiçek takdiminde bulundu.