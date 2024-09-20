Çeşme halkı, GES projesine 'Dur' dedi

Mahir KANAAT

İzmir'in Çeşme ilçesi Musalla mahallesinde yapılmak istenen ‘Çeşme Rüzgar Enerji Santralı Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santralı (GES)’ projesine yurttaşlar tepki gösterdi.

Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan projenin çevresel etki değerlendirme süreci kapsamında (ÇED) halkın katılım toplantısı, yurttaşların tepkisi sonrası ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalındı.

Musalla Kafe önünde yapılması planlanan halkın katılım toplantısının, şirket yetkililerinin talebi üzerine ileri bir tarihe ertelenmesine rağmen toplantı yerine gelen yurttaşlar, projeye karşı sloganlar atarak tepkilerini sürdürdü. Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Çevre Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, Çeşme Meydanı’nda yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Avukat Seher Gacar, “169 bin 879 metre kare tarım arazisi yok olacak, özel mülkiyette olan bu araziler kamulaştırılarak şirketin eline geçecektir. Bu alandaki hayvancılık faaliyeti de olumsuz yönde etkilenecek, zaten gittikçe azalan hayvancılık bir darbe daha alacaktır. Proje alanının yerleşim yerlerine olan yakınlığı nedeniyle yapım ve işletim aşamasında bu alanda yaşayan vatandaşların yaşamı olumsuz etkilenecektir” dedi.

“YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNUYORUZ”

Gacar şunları dile getirdi:

“Enerji ihtiyacı gerçeğini inkâr etmiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil enerji kaynaklarına tercih edilmesi gerektiği de tartışmasızdır. Ancak GES'lerinin deniz manzaralı ve turizm merkezi yakınında olma zorunluluğu olmadığının da farkındayız. Toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının temiz ve zararsızlığı yönünde oluşturulan yapay algının arkasına saklanarak Çeşme’nin son kalan bakir alanlarından bir bölümünün daha sit korumasından çıkarılıp yapılaşmaya açılmasına, tarım arazilerimizin enerji üretimi bahanesi ile yine ve yeniden yok edilmesine karşı çıkıyoruz.

Biz bugün burada, önce doğa, önce tarım, önce yaşam diyor ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Çeşme’yi sadece turizm beldesi olarak gören anlayışı reddediyor, 3 aylık turizm sezonu olan Çeşme’de 12 ay etkin biçimde tarım yapıldığını hatırlatıyoruz. Çeşme'yi devasa bir rant pastası olarak gören zihniyete karşı duruyor, Çeşme sakızının, enginarının, kavununun o pastadan daha kıymetli olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bu nedenlerle ÇED sürecinin sonlandırılarak projenin iptal edilmesini istiyoruz. Betonla boğulan bir Çeşme’de ne turizm nefes alabilir ne tarım.”

PROJE HAKKINDA

Proje Musalla Mahallesi’nde 169 bin 879 metrekarelik özel mülkiyete ait tarım arazisi üzerinde yapılmak isteniyor. Proje kapsamında 18 bin 163 panel dikilecek. Proje alanı aynı zamanda doğal sit statüsüne sahip. Aynı zamanda alanın bir kısmı daha önce yangına maruz kalmasından kaynaklı ağaçlandırma sahası içerisinde yer alıyor. Öte yandan proje alanın çevresinde ise zeytin ağaçları ve konutlar yer alıyor.