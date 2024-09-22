Çeşme için ‘temiz deniz’ çağrısı: İhracat uğruna deniz ziyan olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Ağustos tarihinde yayınlanan genelge ile Çeşme Ildır ve güneyindeki deniz alanlarında deniz patlıcanı av yasağının kaldırılmasının ardından bölge halkı harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 14 Mart 2019’da “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen bölgede av yasağının gerekliliğini vurgulayan yurttaşlar eylem gerçekleştirdi.

Çeşme Kent Konseyi, Ildır Su Ürünleri Kooperatifi ve Ildır Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Katılımcılar arasında çevre aktivistleri, Çeşme Otelciler Birliği, akademisyenler, balıkçılar ve yurttaşlar yer aldı.

Eylemde, deniz patlıcanlarının ekosistemdeki kritik rolüne dikkat çekildi ve av yasağının kaldırılmasının deniz kirliliğine, balık popülasyonlarına ve turizme zarar vereceği vurgulandı. Basın açıklamasını okuyan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na kararın iptali için çağrıda bulunarak şunları aktardı:

“Deniz patlıcanlarının avlanmasına izin verilmesi, deniz ürünleri fiyatlarının artmasına ve balıkçılarımızın denizden eli boş dönmesine yol açacak. Türkiye’nin deniz patlıcanı ihracatından elde ettiği gelir sadece 30 milyon dolar, ancak denizlerimize verilen zarar milyar dolarla ölçülemez.”

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Eylem sırasında başlatılan imza kampanyası ile 650 imza toplandı. Eylemde imza kampanyasının devam edeceği ifade edildi. Ayrıca av yasağının sürmesinin gerekliliğini vurgulayan katılımcılar konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve meclise taşıyacaklarını, Türkiye’nin gelecek ihracat gelirine ihtiyacı olmadığını, zira bu gelir karşılığında Türkiye’nin milyonlarca dolar kaybettiğini belirtti.